/ / Doadores de sangue poderão ganhar voo de helicóptero em Cuiabá

Somente neste semana, a meta é receber até 100 doadores por dia para reforçar o estoque e atender alta demanda no final de ano

Carlos Celestino | Secom-MT

Com objetivo de atrair doadores e aumentar o número de coletas de sangue para reforçar os estoques para o final de ano, o MT Hemocentro firmou uma parceria com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e realizará o sorteio de 12 voos de helicóptero às pessoas que forem doar sangue a partir desta segunda-feira (02.12).

Estarão concorrendo ao sorteio, todos os voluntários que doarem sangue entre os dias 2 a 6 de dezembro, das 7h30 às 16h. O sorteio está marcado para acontecer na própria unidade sede, sexta-feira (06.12), às 17h30. O sobrevoo será no sábado (07.12) e os ganhadores irão sobrevoar Cuiabá e Várzea Grande.

De acordo com informações da diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, a parceria busca atrair mais doadores, pois, no final de ano, a unidade precisa aumentar o quantitativo de bolsas de sangue para atender a alta demanda nos períodos festivos.

“O mês de dezembro é o período mais crítico, temos uma demanda muito intensa, pois nos meses de férias sobe o número de pessoas acidentadas e que precisam passar por cirurgias e necessitam receber sangue. Por isso, essa campanha é muito importante, vai ajudar no chamamento de doares para reforçar nossos estoques”, explicou a gestora.

Com o atrativo da campanha de sorteio de voo de helicóptero, a meta da unidade é de receber até 100 doares por dia, que vão contribuir para reforçar o estoque de bolsas de sangue. Todo sangue doado é separado em diferentes componentes (hemácias, plaquetas e plasma) e, assim, poderá beneficiar até quatro pacientes com apenas uma unidade coletada. Os componentes são distribuídos para os hospitais e atendem aos casos de emergência e aos pacientes internados.

Requisitos para doação de sangue?

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. O processo para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos para o doador, pois o material usado na coleta do sangue é descartável, eliminando qualquer possibilidade de contaminação.

Para doar sangue, é necessário estar em bom estado de saúde e seguir os seguintes passos:

- Estar alimentado e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue;

- Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas;

- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

- Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos;

- A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para a mulher;

-O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres;

Agenda de doação em dezembro

Após o encerramento da campanha com o Ciopaer, o MT Hemocentro continuará realizando normalmente as coletas de sangue na unidade. Na agenda do mês de dezembro, está marcado para o dia 18 de dezembro a coleta externa do Hemobus, que ficará estacionado no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Serviço

Os voluntários interessados em doar sangue podem procurar o MT Hemocentro. A unidade está localizada na Rua 13 de Junho, nº 1055, Porto, em Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (65) 3623-0044, ramal 220, 221 e 225.

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Unidade de Coleta do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá – MT. Rua General Vale, 182. Bandeirantes. Cuiabá - MT.

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.