/ / DNIT confirma reabertura de licitação para recuperar ponte no Nortão orçada em R$ 1,6 milhão

A superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Mato Grosso confirmou, ao Só Notícias, que retomará no próximo ano, o certame para contratar uma empreiteira para executar obras de recuperação da ponte sobre o Rio Peixoto de Azevedo, na BR-163, no limite entre os municípios de Peixoto e Matupá ( 200 quilômetros de Sinop). Inicialmente a obra está orçada em R$ 1,6 milhão.

No certame lançado em junho, as empresas não apresentaram as documentações necessárias para finalização. Por isso, foi considerada deserta. “O DNIT está tomando providências para fazer nova licitação no início de 2020”, informa a assessoria.

A estrutura passara por um reforço com o objetivo de adequá-la ao intenso tráfego de veículos pesados na região. Além de absorver o trânsito urbano entre as duas cidades, a ponte é essencial para a rota rumo aos portos do Arco Norte do país.

Esse trecho chega a receber mais de 2 mil carretas por dia nos momentos de pico, enquanto a média diária é de 800 a mil carretas.