/ / Deputado Elizeu Nascimento destina mais de R$ 3 milhões das suas emendas livres para Polícia Militar e Corpo de Bombeiro

Com direito a R$ 6 milhões de reais, através de emendas apresentadas ao Projeto de Orçamento do Governo para 2020, o deputado estadual Elizeu Nascimento (DC) priorizou a destinação de suas emendas parlamentares livres para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Das emendas livres do parlamentar mais R$ 3 milhões serão destinadas para as duas corporações.

O deputado Elizeu Nascimento destinou R$ 2,5 milhões para a PMMT. “Essa verba será destina para minha honrosa Polícia Militar onde servi durante 18 anos, tenho um diálogo muito aberto com meus irmãos de farda, sei das necessidades que a polícia tem, também sei que esse recurso não é o suficiente para resolver todos os problemas da corporação mais é um ponta pé inicial”, destacou Elizeu.

O parlamenta também destinou R$ 540 mil para o Corpo de Bombeiros Militar. “O Corpo de Bombeiros é sempre citado pela população como motivo de orgulho, nada mais justo que respaldar o trabalho desses heróis”, disse o parlamentar.

Esse valor será para aquisição de equipamento e fardamento, “Nosso objetivo é viabilizar o fortalecimento da corporação e, com isso, proporcionar mais segurança à população mato-grossense”, afirma Nascimento.

Elizeu Nascimento é o presidente da comissão de Segurança Pública na Assembleia Legislativo e no período de 2019, realizou várias ações parlamentares que dizem respeito à Polícia e Bombeiro militar de Mato Grosso. Diversa indicações foram feitas, pedidos de reformas, de batalhões e unidades, , pedido de viaturas, móveis e equipamentos, bem como projetos de lei e de projetos de lei complementar, além das moções de aplausos que todos policiais e bombeiros militares receberam. O deputado realizou audiência pública que discutiram o fechamento de delegacias em Mato Grosso e a alteração do Código de Processo Penal e audiência pública para debater a violência no Centro Histórico de Cuiabá.

O presidente da comissão esteve em Brasília (DF), com vice-presidente da Comissão o deputado delegado Claudinei (PSL), em busca de emendas federais para atender à área de segurança. Inclusive, nessa semana recebeu a informação do líder da bancada, deputado federal Neri Geller (PP), que dos R$ 27 milhões em emendas federais destinados à segurança pública para 2020, R$ 16 milhões foram oriundos desta ida ao Distrito Federal, em que Elizeu e Claudinei articularam junto aos demais parlamentares federais.

O parlamentar tem se reunido com representantes de diferentes categorias da segurança do estado para discutir a proposta de reforma da Previdência. Conforme o Elizeu, a principal solicitação é para que todos os servidores da segurança pública tenham regras especiais, assim como o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar que já estão garantidas.