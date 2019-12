/ / Cuiabá tenta contratação de Valdívia para 2020

O Cuiabá deve tentar a contratação do meia-atacante Valdívia, revelado em Mato Grosso e que, no último semestre, defendeu as cores do Vasco. O atleta tem contrato com o Internacional de Porto Alegre até o final do ano que vem e a intenção da diretoria auriverde é tentar um empréstimo.

Com 24 anos, ele se destacou pelo Inter principalmente na temporada 2015. No entanto, sofreu uma grave lesão e não manteve o mesmo destaque em 2016. Ele deixou o clube em 2017 cedido ao Atlético-MG. No ano seguinte passou pelo São Paulo e foi liberado ao Al-Ittihad num empréstimo que movimentou 2,5 milhões de Euros (R$ 10,7 milhões pela cotação atual).

No início deste ano, Valdívia assistiu a uma partida do Campeonato Mato-grossense, entre Operário de Várzea Grande e União de Rondonópolis. O jogo foi na Arena Pantanal e o atleta ficou na arquibancada, onde deu autógrafos e conversou com torcedores.

Valdivia morou em Jaciara (146 quilômetros de Cuiabá), e foi revelado pelo União de Rondonópolis, chamando a atenção de grandes clubes após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior.