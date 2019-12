/ / Crédito rural auxilia produtores na expansão do cultivo de hortaliças

Projeto da Empaer possibilitou financiamento de R$ 238 mil para investimentos no aumento da produção, cultivo de legumes no sistema convencional e compra de um trator

Rosana Persona | Empaer | MT

Há mais de três anos, o produtor rural Fabiano Aparecido Yamak juntamente com sua irmã, Cristiane Yamak, trabalham com o cultivo de folhas no sistema hidropônico, no município de Santa Carmem (531 km ao Norte de Cuiabá). Com uma produção semanal de 11.200 pés de verduras, os produtores financiaram, com projeto de crédito elaborado pela Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), recursos na ordem de R$ 238 mil com o objetivo de ampliar a produção para 14 mil pés por semana, bem como cultivar legumes no sistema convencional e comprar um trator para o trabalho na produção.

O produtor começou a investir cultivo de olericultura no sistema convencional, ou seja, no solo em 2009, numa área de 28 hectares, dividida em duas chácaras. No ano de 2017, com recurso próprio, migrou para o cultivo hidropônico e construiu uma estufa numa área de três hectares. Atualmente, o produtor e sua irmã Cristiane são fornecedores exclusivos de alface na maior rede de supermercados do município de Sinop.

Atendem também o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No sistema Hidropônico, além da alface, produzem agrião, rúcula, cebolinha e outros. Os produtores trabalham durante sete dias da semana e comercializam a dúzia das folhas por R$ 21,60. A ampliação da hidroponia vai incrementar a produção para 2.000 pés de alface por dia.

Segundo o engenheiro agrônomo da Empaer Thiago Tombini, em abril de 2019 a família de agricultores buscou recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Mais Alimentos para custeio no valor de R$ 87 mil, financiado pela Cooperativa de Crédito Sicredi. No mês de outubro, financiou mais R$ 151.459,49 para aquisição de um trator Massey Ferguson 4707 com enxada. “Os dois projetos de crédito foram elaborados pela Empaer”, explica.

Extensionista | Empaer

O cultivo de folhas no sistema hidropônico ocupa uma área de três hectares

Conforme Tombini, a expectativa dos irmãos com o novo trator é de iniciar os canteiros para produção dos legumes bem como pepino, tomate, pimentão e outros. Como os produtos serão produzidas no solo, o agricultor já começou a fazer canteiros de 60 metros de comprimento para realização do plantio. O trator será usado também para o controle de pragas e na adubação.

O zootecnista da Empaer, Breno de Moura Gimenez, revela que foram elaborados dois projetos de crédito para a família Yamak e que em breve os produtores vão comercializar caixaria para atender os grandes mercados da região. “O nosso trabalho continua com o serviço de assistência técnica, auxiliando o produtor desde o cultivo até a colheita”, enfatiza Breno.