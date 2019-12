/ / Começa instalação de 27 câmeras de segurança em Guarantã do Norte

27 câmeras de segurança “speeddome” estão sendo instaladas em 12 pontos estratégicos de Guarantã do Norte.

A delegacia regional de Polícia Civil e o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) apresentaram ao Poder Judiciário o projeto de implantação de vídeo monitoramento que foi aprovado e será operado pela PM.

O valor para instalação está orçado em R$ 150 mil e permitirá que seja possível agir de forma mais proativa no combate à criminalidade. “Nós da Polícia Civil sabemos que muitas vezes precisamos do apoio da Polícia Militar – e vice-versa. Essa união entre as forças policiais alivia um pouco o déficit de servidores, mas ainda assim não é o bastante”, disse o delegado Geraldo Gezoni Filho.“Não é segredo para ninguém que o efetivo da segurança pública no interior do Estado é reduzido”, emendou. As câmeras serão operadas pela Polícia Militar e Civil, ambas terão salas com acesso as imagens.

A câmara municipal também aprovou, por unanimidade, os projetos de doação de três áreas com 87×48 m², 60×48 m² e 20×48 m² na avenida Guarantã, na região do bairro Setor Industrial, para instalação do Comando Regional da Polícia Militar e as delegacias municipal e regional da Polícia Civil, respectivamente.

Só Noticias