/ / Com apoio da Sinop Energia, escola lança livros escritos por alunos

O “Mundo da literatura eu faço parte” é o nome do projeto desenvolvido pela escola municipal Educandário Nossa Senhora Aparecida, em Itaúba, que contou com o apoio da Sinop Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop. Como resultado desta parceria, foi realizado na última semana, o lançamento e a noite de autógrafos de seis livros escritos pelos alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental.