/ / Campanha Dezembro Roxo pode doar R$ 317 mil para crianças e adolescentes de Guarantã do Norte

As doações beneficiam as crianças e os adolescentes em situação de risco e, também, os contribuintes doadores, uma vez que sua generosidade é transformada em dedução do imposto.Tanto pessoas físicas quanto jurídicas (empresas) podem doar, cada qual com os seus benefícios, como vemos a seguir.Para as pessoas físicas, se a doação tiver sido feita até 27 de dezembro de 2019, é possível deduzir até 6%. Já se a doação for feita entre os dias 1º de janeiro e 30 de abril de 2020 (data limite para declaração de IR), a dedução pode chegar a 3%. A declaração precisa ser feita através do modelo completo.Já para as pessoas jurídicas, as doações podem abater até 1%, desde que sejam tributadas pelo Lucro Real.A possibilidade de deduzir doações no Imposto de Renda ainda é pouco conhecida, visto que cerca de apenas 1% da população faz uso da prática. No município de Guarantã do Norte, no último ano, foi arrecadado pouco mais de R$ 10 mil, o que representa apenas 3,38% dos cidadãos.Contudo, é possível alcançar os R$ 317 mil, se todos os 1.290 contribuintes que entregam sua declaração, através do modelo completo, realizarem a doação.Para doar para o Fundo de Guarantã do Norte, acesse o site da Campanha Dezembro Roxo e faça o cálculo de quanto você pode doar, através do link: https://www.dezembroroxo.com.br/doacoes-guaranta-do-norte-mt.: 19.157.441/0001-20: 001 - Banco do Brasil: 1589: 0000255157Uma vez que a transferência tiver sido feita, é preciso conseguir o recibo, entrando em contato com o Fundo de Guarantã do Norte.No momento da declaração, com o recibo em mãos, procure as fichas da declaração, no lado esquerdo da tela. Ao rolar para baixo, você encontrará o item "Doações Efetuadas".