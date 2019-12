/ / Balança móvel na BR-163 em Guarantã do Norte já autuou mais de 1,4 mil carretas com excesso de peso

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) confirmou, ao Só Notícias, que as balanças portáteis estáticas e móveis dinâmicas implantadas na BR-163, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop) de março até novembro fiscalizaram 3.618 veículos. Desses, 1.420 foram autuados com excesso de peso. Não foi divulgado o valor arrecado com as autuações.

O equipamento foi instalado em março. Seis profissionais operam os equipamentos e sistemas associados capazes de aferir o excesso de peso nos veículos de carga, que são provados e homologados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Além de coibir o excesso de carga, os equipamentos têm como objetivo redução de acidentes, aumento da segurança no tráfego e diminuição nos danos do pavimento.

A balança móvel foi colocada para evitar o tráfego de carretas e caminhões com excesso de peso das cargas sentido Miritituba, no Pará, onde descarregam a soja e milho produzidos em Mato Grosso e que são exportadas. Mesmo com a conclusão da rodovia no estado paraense, o equipamento será mantido.

Conforme Só Notícias já informou, a pavimentação que faltava para interligar os municípios de Novo Progresso até Miritituba (ambos no Pará), na rodovia federal, já foi finalizada, no mês passado. A obra foi feita em parceria com o Exército Brasileiro e está prevista para ser entregue pelo presidente da república, Jair Bolsonaro, no próximo mês. A data ainda não foi definida.