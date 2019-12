/ / Agendamento de aposentadorias para 2020 poderá ser feito em fevereiro

Sistema E-turmalina, responsável pelas aposentadorias digitais, passará por ajustes

Considerando a necessidade de parametrização do sistema E-turmalina, responsável pelos cálculos e registros de concessão de benefícios previdenciários dos servidores estaduais, o Mato Grosso Previdênca (MT Prev) comunica que não haverá agendamento de aposentadoria voluntária no mês de dezembro. O agendamento realizado em dezembro é referente a aposentadorias que serão efetivadas no mês de abril de 2020.

A agenda para o mês de maio de 2020 será aberta em fevereiro, retomando o cronograma normal. As agendas são abertas com 90 dias de antecedência, no primeiro dia útil de cada mês.

Aposentadoria digital

Os servidores que possuem os requisitos para aposentadoria (cumprimento de tempo de contribuição e idade) agendam a aposentadoria de forma gratuita por meio do disque servidor 0800 647-3633.

No ato da solicitação, é importante que o interessado esteja munido dos documentos pessoais como CPF, matrícula, endereço atualizado, e-mail e telefones para contato. Além disso, é necessário que o servidor que queira obter informações sobre a sua vida funcional, como seu tempo de serviço, procure a gestão de pessoas do seu órgão de origem.

O servidor que ainda não possui os requisitos para aposetnadoria não deve realizar o agendamento.

A aposentadoria digital feita por meio do sistema E-turmalina possibilita que não seja necessário o processo físico, e que o servidor já saia do seu atendimento agendado com o seu termo de aposentadoria em mãos.