/ / 3ª JOTEC foi marcada por protagonismo dos estudantes

A 3ª Jornada Tecnológica do IFMT - JOTEC aconteceu nos dias 28 e 29 de novembro no Campus Avançado Guarantã do Norte e contou com cerca de 400 inscritos. Estiveram presentes o reitor do IFMT William de Paula, o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional João Germano, o pró-reitor de Extensão Marcus Taques, além do diretor do Campus sede, Luciano Endler.

Luciano apontou que esse ano, a 3ª JOTEC buscou prestigiar os servido res do IFMT, e o atual pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, João Germano, que foi também o primeiro diretor do Campus Avançado de Guarantã do Norte agradeceu aos servidores lotados no Campus e a parceria com a Prefeitura Municipal da cidade.

O William de Paula ressaltou que um evento como esse é uma forma de prestar conta com a sociedade, uma vez que o evento não foi voltado apenas para os alunos do IFMT, mas também à sociedade em geral. Além disso, "o mais importante é ver que os nossos estudantes se envolvem na organização, na participação do evento porque realmente acreditam que nós formamos para a vida e para o trabalho promovendo evento como esse", destacou o reitor do IFMT. O pró-reitor de Extensão completou "quando você vê os alunos na organização do evento é uma preparação para que eles possam ser protagonistas não só dentro da educação, mas também no trabalho". O secretário de Governo e Articulação, Eugênio Caffone também esteve presente, e parabenizou o Instituto Federal de Mato Grosso, os servidores e estudantes que fizeram a 3ª JOTEC acontecer, encerrou dizendo que "Guarantã está avançando graças ao protagonismo também do IFMT aqui em nossa cidade".