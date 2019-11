/ / Workshop mostrará cenário favorável para produção de trigo em MT

Evento organizado pelo Governo do Estado será dia 13 de dezembro, em Primavera do Leste

Thielli Bairros | Sedec MT

Mato Grosso começará em breve a se tornar referência também na produção de trigo irrigado. Produtores rurais e equipes técnicas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empresa de Pesquisa e Extensão Rural (Empaer), Associação dos Produtores de Feijão, Trigo e Irrigantes de Mato Grosso (Aprofir), e Moinho Dona Hilda, trabalham há alguns meses em áreas teste para verificar quais variedades se adaptam melhor ao solo e clima mato-grossense.

Atualmente, seis variedades estão sendo testadas em campos amostrais e cinco estão prontas para serem plantadas. Para apresentar aos produtores rurais os resultados destas variedades e incentivar a produção será realizado no dia 13 de dezembro, das 7h30 às 12h30, um workshop no Sindicato Rural de Primavera do Leste (240 km de Cuiabá).

“Queremos mostrar aos agricultores que há variedades de trigo melhorador adaptadas e que há viabilidade para esta produção em Mato Grosso, inclusive com uma indústria se estabelecendo em Cuiabá para comprar a produção com preço competitivo. O cenário é favorável”, explica Eldo Leite Gatass Orro, superintendente de Política da Agricultura e Pecuária da Sedec.

Durante a manhã, serão realizadas diversas palestras. Os dados do Observatório do Desenvolvimento sobre a agricultura no Estado e a viabilidade do trigo, com o secretário adjunto de Investimentos e Agronegócio da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Walter Valverde, as diretrizes de produção do trigo, com Hortêncio Paro, extensionista da Empaer.

Haverá a apresentação das linhas de crédito rural do Banco do Brasil, com Pedro Marques, e informações sobre o zoneamento do trigo em Mato Grosso, com Gilberto Cunha, da Embrapa RS.

O cooperativismo também será abordado pela OCB-MT em palestra com Aldair Mazzotti e, para finalizar, uma visão sobre a industrialização do trigo no estado, com o representante do Moinho Dona Hilda, Almir Gonçalves.

Os agricultores interessados em participar do evento podem se inscrever no local.