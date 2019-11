/ / Vendaval arranca cobertura metálica e joga sobre casa em Lucas do Rio Verde

O vendaval que atingiu a região do bairro Rio Verde arrancou a estrutura e a cobertura metálica de uma mercearia, esta tarde, que foram jogados sobre o telhado de uma residência, localizada entre as ruas Rio de Janeiro com Guaíra. A estrutura do imóvel também ficou danificada. Não houve registro de pessoas feridas. Não foi informado o valor do prejuízo.

Ainda de acordo com informações dos bombeiros, algumas árvores também foram derrubadas com os ventos fortes acompanhados de uma chuva rápida.

Os bairros Bandeirantes, Rio Verde e Parque das Américas ficaram sem energia elétrica. A concessionária foi acionada e o serviço foi restabelecido por volta das 3h40.

Só Notícias/Cleber Romero com Altair Anderli, de Lucas do Rio Verde (fotos: divulgação)