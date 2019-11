/ / Técnicos da Empaer participam de capacitação para atuação no Programa REM

A Empaer é uma das entidades executoras do Programa, oferecendo serviços de ATER pública para apoiar agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais.

Lara Jordani | Empaer

Técnicos da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) participaram, entre quarta-feira (30.10) e sexta-feira (01.11), em Cuiabá, da primeira capacitação para atuação no Programa REED+ For Early Movers (REM), que premia países que apresentam resultados positivos na conservação de suas florestas, viabilizado pelos governos da Alemanha e do Reino Unido. O programa REM em Mato Grosso prevê que recursos serão repassados em contrapartida ao cumprimento de metas de redução de desmatamento no Estado. Os repasses são realizados anualmente e a gerência financeira desses recursos fica a cargo do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).

A Empaer atua no programa como uma das entidades executoras, oferecendo serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural pública para apoiar agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. O objetivo é fortalecer as cadeias produtivas que valorizam a floresta em pé e cadeias ligadas à restauração florestal produtiva, de modo a transformar as que possuam maior impacto no desmatamento em cadeias de baixo carbono e com sustentabilidade ambiental.

De acordo com o presidente da Empaer, Renaldo Loffi, o Programa REM “dará um importante impulso aos trabalhos já realizados pela empresa, proporcionando ainda mais eficiência às atividades. É uma iniciativa de suma importância e de enorme impacto ambiental e social”.

Marcos Paulo Alves Balbino, engenheiro agrônomo e representante da Empaer no Programa REM, explica que a capacitação tem como objetivo preparar o corpo técnico da Empresa para uma atuação eficiente e comprometida com os resultados esperados pelo Programa no Estado de Mato Grosso.

Foram abordados durante o treinamento temas como o histórico do Programa REM, a importância e o envolvimento das parcerias, critério de escolha dos municípios de atuação do Programa, objetivos, metas e resultados esperados, formas de operacionalização dos subprogramas, metodologias para cálculo de balanço de carbono, atendimento e apresentação de relatórios, procedimentos operacionais de gestão financeira e mais. Também foi aplicado o Teste Humanguide, ferramenta informatizada de avaliação psicológica que traça o perfil motivacional do empregado no ambiente de trabalho, com o objetivo de orientar estratégias de atuação, treinamentos e formação de equipes.

A capacitação contou com a participação de 35 técnicos da região do Vale do Rio Cuiabá e será realizada também em outras duas regiões do Estado priorizadas para atuação do Programa.

Programa REM em Mato Grosso

O Programa faz parte da Estratégia PCI (Produzir, Conservar e Incluir) do Estado de Mato Grosso, e é coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) com a cooperação da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e Superintendência de Assuntos Indígenas da Casa Civil. O Programa conta também com o apoio de outras entidades e instituições.