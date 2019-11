/ / Supermercado de Mato Grosso cresce 16%; aumento no país foi de 3%

Com mais de 30 anos de vida e em quatro cidades, rede Casa Aurora comemora crescimento no Dia do Supermercado





Enquanto nacionalmente os supermercados brasileiros tiveram um crescimento real de 3,22%, de janeiro a setembro de 2019, a rede mato-grossense Casa Aurora cresceu 16% no mesmo período do ano. Os dados são do Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).





O comparativo é comemorado pelos empresários à frente da rede e marca também o Dia do Supermercado, celebrado anualmente em 12 de novembro. A data se refere ao decreto da lei 7.208, de 1968, quando a atividade profissional dos responsáveis pelos supermercados tornou-se oficial.





“O nosso crescimento é resultado de planejamento e adequações que temos feito ao longo de mais de três décadas. Passamos por muitas mudanças no varejo, além de mudanças nos hábitos alimentares e nas rotinas da população. E tudo isso nos levou e continua nos levando a repensar nosso modelo de negócios”, explica Cristhini Sangaletti, já segunda geração no comando da Casa Aurora.





Fundada em 1986, a rede acompanhou, também, o crescimento de Mato Grosso e surgimento de cidades na Região Norte. A primeira loja, por exemplo, foi instalada no município de Matupá. A cidade, hoje com cerca de 15 mil habitantes (IBGE), sequer era emancipada. Dois anos depois, a rede chegou à Guarantã do Norte, emancipada em 1981. Em 1997, foi a vez de Sinop e, em 2002, a marca chegou a Sorriso. Em 2007 uma segunda loja foi inaugurada em Sinop.





“Crescemos conforme as cidades cresciam e as demandas por novidades também. Fomos, por exemplo, o supermercado pioneiro na instalação de sistema informatizado para o setor de compras, em 1990. Em 1997, também fomos pioneiros na instalação de ar em nossas lojas. Pode parecer um pequeno detalhe atualmente, já que a maioria dos mercados tem ar atualmente, mas à época, foi um enorme diferencial”, explica Cristhini.





Foi assim também com o mix de produtos. “Uma pesquisa do IBGE mostrou que nós, brasileiros, mudamos nossos hábitos de consumo de forma intensa nos últimos 30 anos. Analisando de 1974 a 2003, muitos produtos tiveream aumento de quantidades anuais de consumo por pessoa. Os alimentos preparados, por exemplo, subiram de 1,7 kg para 5,4 kg e as de água mineral, de 0,3 kg para 18,5 kg. Assim também ocorreu com iogurte, refrigerantes e alimentos mais saudáveis como abóbora, que passou de 1,6 kg para 4,2 kg”, completa a empresária.





Além das mudanças estruturais e de posicionamento ao longo de seus 33 anos, a rede Casa Aurora representa alta empregabilidade: são 750 empregos diretos atualmente em Mato Grosso. “Temos e tivemos percalços, claro, mas nos reinventamos e procuramos levar bons preços, com qualidade garantida e novidade. Sempre ouvimos nossos clientes e colocamos novos produtos na praça sempre que possível. E, principalmente: não paramos de aprender. É por isso que acredito na importância da Casa Aurora em Mato Grosso”, define Pedro Sangaletti, fundador do grupo.

Por ZP Press