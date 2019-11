/ / Sonhando com acesso, Jenison marca contra o América-MG e supera número de gols da última temporada

O Paraná Clube segue sua busca incessante por uma das vagas no G4 da Série B do campeonato brasileiro. Na noite da última terça-feira (05) o time comandado por Matheus Costa conquistou uma vitória expressiva, fora de casa, ao vencer o América-MG pelo placar de 2×0.





Quem balançou as redes mais uma vez foi o atacante Jenison. O artilheiro do Paraná na Série B com oito gols, marcou pela 16ª vez na temporada e superou os quinze de 2018. “Sem dúvida é a minha melhor temporada da carreira. Acredito que tenho conseguido ajudar o Paraná nessa luta para terminar essa Série B com o acesso. É uma caminhada difícil, cheia de obstáculos, mas esperamos que no final da competição a gente possa alcançar nosso objetivo”, revelou o camisa nove.





Com a vitória o tricolor chegou ao quinto lugar ficando a apenas três pontos de distância do Coritiba, o primeiro time no G4. Para tentar entrar definitivamente no grupo dos quatro primeiros, o Paraná terá dois jogos em sequência dentro de casa. “Serão duas finais de Copa do Mundo. Temos a certeza que a torcida vai comparecer em peso e nos ajudar a buscar essas vitórias. Vitória e São Bento lutam pela permanência e já tivemos uma experiência péssima contra o Figueirense. Esse é o momento em que não podemos mais errar. É vencer ou vencer”, finalizou Jenison.





A partida contra o Vitória está marcada para a próxima sexta-feira (08), às 19h15, e contra o São Bento, no dia 12, às 21h30, na Vila Capanema.







Foto Anexada: Divulgação/América-MG Foto Anexada: Divulgação/América-MG

Assessor de Imprensa