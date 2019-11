/ / Sinop articula na FMF para ficar com vaga para Copa do Brasil

Com o Cuiabá sendo campeão da Copa Verde, a definição dos clubes de Mato Grosso que vão disputar a Copa do Brasil de 2020 pode mudar. O Dourado já estava garantido por ter sido campeão mato-grossense e outra ficou com o Luverdense, campeão da Copa Mato Grosso.

O presidente do Sinop Futebol Clube, Agnaldo Turra, disse, há pouco, ao Só Notícias, que o Galo do Norte deve herdar a vaga e vai requerer a Federação Mato-grossense de Futebol que seja indicado a CBF. “O nosso time atualmente é o terceiro do Estado mais bem colocado no ranking da CBF, atrás do Cuiabá, e do Luverdense, que também já conquistou uma vaga pela Copa FMF”, explicou Turra.

O dirigente aponta que, em outras ocasiões em que situações similares ocorreram a vaga ficava com o clube melhor colocado no ranking. “No regulamento do mato-grossense não é especificado quem fica com a vaga caso ocorra essa situação, mas em outras ocasiões, era com o melhor colocado”, declarou. Não foi confirmado se a FMF vai atender o pleito do Sinop para indicá-lo à confederação, que organiza a competição nacional.

Se conseguir, o Sinop competirá pela quarta vez consecutiva. Este ano, o Sinop disputou a Copa do Brasil e foi eliminado pelo Santa Cruz (PE). Em 2018 encarou o Goiás, perdendo em casa por 1 a 0. Em 2017 teve desempenho melhor, passou para a segunda fase da competição e encarou o Fluminense, perdendo por 3 a 1, no Gigante do Norte.

Atualmente, o Galo do Norte está em 89º colocado. Entre os times do Estado, o Dom Bosco na posição 137º, o Operário em 154º, União em 158º, Araguaia em 187º, e Mixto e Rondonópolis empatados na 218º colocação.

Redação Só Notícias (foto: Só Notícias/Diego Oliveira/arquivo)