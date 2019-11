/ / Sema realiza Curso de Manejo de Produtos Florestais Não Madeireiros em Alta Floresta

O curso será entre os dias 18 e 20 de novembro, das 19 às 21 horas, no Auditório do Museu de História Natural de Alta Floresta

Renata Prata

Sema-MT

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da Coordenadoria de Conservação e Restauração de Ecossistemas, realizará o 2º Curso de ‘Normas e Procedimentos de Manejo de Produtos Florestais Não Madeireiros’ entre os dias 18 e 20 de novembro, em Alta Floresta.

O curso será realizado entre 19h e 21h, no Auditório do Museu de História Natural de Alta Floresta, e faz parte do VII Seminário de Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos: Biodiversidade e a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta nos Agroecossistemas Amazônicos, organizado pela Universidade de Mato Grosso (Unemat).

Além de servidores da Sema e da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf), professores da Unemat, biólogos, economistas e engenheiros florestais estarão conduzindo o curso.

Também estão entre os colaboradores representantes da Arte da Mata Artesanatos, do Instituto Centro de Vida (ICV), da Rede de Sementes Portal da Amazônia e da Associação Extrativista de Coletores e Coletoras de Castanha-do-Brasil do Juruena.

No dia 18 (segunda-feira) o coordenador de Conservação e Restauração de Ecossistemas da Sema, engenheiro florestal Marcos Ferreira, apresentará a palestra Arranjos produtivos florestais como opção nos Agroecossistemas Amazônicos

As inscrições, programação completa e regulamento podem ser verificadas no link: http://https://eva.faespe.org.br/eventos/7sebaam/?page=programacao