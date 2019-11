/ / Receita Federal apreende mais de uma tonelada de cocaína somente no final de semana

A Receita Federal, em ações ocorridas em conjunto com a Policia Federal nos Portos de Santos e Paranaguá apreendeu, no último final de semana, mais de 1 tonelada de Cocaína.

No Porto de Santos foram encontrados na tarde da última sexta-feira (1/11) 198 kg de cocaína . A droga estava em um contâiner de carga regular composta de café em grãos destinada à Europa com baldeação no Porto de Gioia Taurus, na Itália.

A carga foi selecionada para conferência por critérios objetivos de análise de risco e contou ainda com a ajuda de cães de faro que sinalizaram positivamente a presença de cocaína.

Suspeita-se ter ocorrido a técnica criminosa denominada "rip-on/rip off", em que a droga é inserida em uma carga sem o conhecimento dos exportadores e importadores.

Já no Porto de Paranaguá as apreensões foram realizadas na madrugada do dia 2 de novembro. A primeira foi de uma carga que tinha como destino o Porto de Antuérpia na Bélgica. A droga estava oculta em meio a carga de ácido cólico. Nesse contêiner o total de cocaína apreendida foi de 709,5 kg.

Em uma segunda apreensão foram localizados mais 159,5 kg de cocaína em uma carga de frango congelado que tinha como destino o Porto de Algeciras na Espanha. Ambas as apreensões contaram com a ajuda de escaners de cargas.

Em 2019 a Receita Federal já efetuou, somente no Porto de Paranaguá, 25 apreensões de cocaína, totalizando 14.350,50 kg da droga.

Da Assessoria