/ / Projeto Bombeiros do Futuro forma primeira turma em Guarantã do Norte

Autoridades civis, militares e representantes do Ministério Público e da sociedade organizada participaram no dia 11 de novembro da formatura da primeira turma do Projeto Bombeiros do Futuro, em Guarantã do Norte.

Quarenta alunos do 7º e 8º anos da Escola Municipal Estrelinha do Norte concluíram o processo de formação em solenidade realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte.





O comandante regional do Corpo de Bombeiros, Ten. Cel. Ranie marcou presença na solenidade e destacou: “-É motivo de orgulho o Corpo de Bombeiros com apoio indelével do prefeito Érico e toda sua equipe implantar o Programa Bombeiros do Futuro. Percebemos nesta formatura que essas crianças tiveram uma transformação social e com certeza serão melhores cidadãos na sociedade.” Disse o comandante.

O promotor de justiça Dr. Luís Alexandre Lima Lentisco, esteve presente e destacou: “- É muito importante esse tipo de iniciativa porque afasta as crianças dos grandes perigos, dos problemas, das más influencias, das drogas e de tudo aquilo que deixam os pais preocupados. É um programa que proporciona noções de civismo e de cidadania e eles vão sentir a importância de tudo isso mais pra frente, quando estiverem um pouco maior”. Mencionou o representante do Ministério Público.

O prefeito Érico agradeceu aos comandantes regional Ten. Cel. Ranie e local 2º Sgt. Kruger, ao 2º Sgt. Machado do Corpo de Bombeiros bem como a toda corporação pela parceria e pelo importante trabalho realizado. “-Estamos investindo forte em projetos sociais, e vamos fortalecer ainda mais esse e outros projetos. Agradeço a todos os pais que confiaram nesse trabalho, agradeço aos parceiros, a direção e coordenação da escola e a todos os professores que entenderam esse chamado nosso e colaboraram para alcançarmos êxito. Concluiu o prefeito.

“É um momento de muita emoção e alegria para mim e para toda a minha equipe estar entregando o certificado de formação da primeira turma do Programa Bombeiros do Futuro aqui da Escola Estrelinha do Norte.” Comentou a Diretora Janaina Sala.

“É um Projeto que resgata cidadania, resgata valores e da à oportunidade a esses jovens de terem o conhecimento básico de primeiros socorros. Combate a incêndios e tantas outras ações sociais que eles desenvolveram.” Comentou a secretária de educação Cultura e Desporto, Diane Caovilla.

O 2º Sgt. Kruger coordenador do Programa e responsável pela formação dos alunos manifestou sua emoção. “- Nesse tempo que convivi com essas crianças criei muito amor por eles, mas é tempo da gente finalizar o projeto que possui uma grade definida. É como eu falei pra eles, “aluno bombeiro do futuro sempre será bombeiro do futuro”. Expressou Kruger, emocionado.

Os vereadores David Marques, Maria do Socorro, Zilmar Assis e Katia Brambilla participaram da cerimonia, em seus pronunciamentos, parabenizaram as crianças, os pais, a administração municipal, o corpo de bombeiros, a direção e professores da Escola Estrelinha do Norte. Destacaram a importância do Projeto para a vida das crianças mencionando que quem ganha com isso são as famílias, a escola e toda a sociedade.





Assessoria