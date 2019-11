/ / Preso em Mato Grosso membro de facção que chicoteava quem descumpria regras

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis prendeu em flagrante um membro de facção criminosa, envolvido com crimes de tráfico de drogas, roubos e tortura. Ele tem 24 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, associação criminosa e recentemente foi “promovido dentro da facção criminosa, ficando responsável por recolher o dinheiro pago por outros membros aos líderes do grupo, assim como por aplicar penas aos que descumprissem regras impostas pela organização, tais como tortura física e agressões.

Na casa dele os policiais acharam uma porção de maconha e revólver calibre 38 com cinco munições intactas e uma deflagrada e um chicote com fios de cobre, utilizado para torturar os membros da facção que descumpriam as regras, e R$ 1,4 mil pertencente a organização criminosa.

Ele confessou que ao avistar a equipe policial pegou a arma e tentou escondê-la no forro do banheiro, subindo na pia, que não aguentou o peso e quebrou. Ele correu para os fundos da casa e jogou a arma no telhado, mas não adiantou. Em interrogatório, o suspeito confessou a participação em, pelo menos, dois roubos ocorridos no município, informa a Polícia Civil.

Só Notícias (foto: assessoria/arquivo)