/ / Policia Civil de Guarantã do Norte Realiza operação Hidrus, mais de 20 pessoas presas

Na manhã dessa terça-feira (12/11/19), a Policia Civil de Guarantã do Norte/MT, com o apoio de vários policiais de toda a região (71 policiais civil de todo o Estado), realizaram a operação intitulada Hidrus , onde culminou com a prisão de 21 pessoas (homens e mulheres), além de uma grande quantidade de drogas e armas.





O objetivo da operação Hidrus é tirar de circulação vários integrantes de uma organização criminosa que atua no município e em cidades da região. As prisões e apreensões aconteceram em vários bairros do de Guarantã do Norte.





Segundo o Delegado Dr. Waner dos Santos Neves, que chefiou a operação, já havia sendo realizado um trabalho de investigação aproximadamente oito meses e na manhã da terça-feira, foram realizados as buscas e prisão de vários elementos denunciados na investigação. “Através do núcleo de inteligência da policia, conseguimos monitorizar todo o movimento dessa organização criminosa, que insiste em implantar na cidade, mas nós vamos insistir em combatê-la”, disse o delegado Dr. Waner.





Na operação foram apreendidos aproximadamente cinco quilos de drogas, análoga a maconha, armas e munições, vários celulares, uma quantia de R$ 5.904,00 em dinheiro, vários documentos de veículos e muitos outros objetos.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)

Alguns dos acusados presos