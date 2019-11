/ / PM prende quadrilha com R$ 25,5 mil em notas falsas

A Operação Fim de Ano da Polícia Militar desarticulou uma quadrilha que comercializava dinheiro falso. Três homens e uma mulher foram presos com a quantia de R$ 25,5 mil em cédulas falsas, na tarde de sexta-feira (22.11), em Campo Verde. A ação da PM apreendeu um total 255 cédulas de R$ 100 falsas.

Os policiais militares prenderam os suspeitos L. V.R.S. (24 anos), D.R.S. (19), M.N.C. (30), D.R.S. (21) após uma abordagem policial em uma esquina do bairro Jardim Campo Verde. Os militares encontraram um envelope plástico dos correios contendo 60 cédulas falsas com L.V.R.S. e D.R.S.

A polícia constatou sinais claros de falsificação nas notas de dinheiro, como o número de série das cédulas repetidas. O suspeito disse que teria comprado o dinheiro falso de M.N.C. e apontou a moradia do suspeito. Na casa, os policiais prenderam M.N.C. e a namorada D.R.S., que também é irmã do suspeito D.R.S.

Ao checar a residência, a PM encontrou mais cédulas falsas em cima de um balcão, na cama e dentro do guarda-roupa.

Dois dos suspeitos confessaram que o dinheiro falsificado foi comprado para ser revendido no município. As notas teriam vindo do Estado de São Paulo, através dos Correios, e o falsificador teria recebido 30% do valor adquirido com a falsificação.

Todas as cédulas foram apreendidas e a quadrilha foi conduzida à delegacia por crime contra a fé pública, moeda falsa e formação de quadrilha.

Por Greyce Lima | Secom-MT