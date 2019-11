/ / Piloto que morreu na queda de avião será sepultado em Sinop

O piloto André Luiz Lückmann, 28 anos, é velado no Memorial Luz e Vida e será sepultado hoje, às 16:30h. Ele trabalhava na aviação agrícola há alguns anos e residia em Sinop. Era solteiro.

André faleceu ontem, no início da tarde, na queda do avião agrícola Ipanema, PT-GRG, em uma fazenda no município de Cláudia (90 quilômetros de Sinop). Ele estava trabalhando na pulverização em uma plantação de soja e a aeronave acabou caindo, às margens da reserva florestal. O piloto ficou em estado gravíssimo com fraturas na cabeça, braços e pernas.

Funcionários da fazenda foram rapidamente socorrê-lo e seguiram em direção ao hospital em Claudia. Uma equipe médica foi chamada e de ambulância foi ao encontro deles passando prestando os primeiros socorros ao piloto. Em seguida, devido a gravidade, estava sendo transferido ao Hospital Regional de Sinop mas não resistiu.

A cabine, motor, trem de pouso e asas ficaram destruídos. A parte traseira do avião, fabricado em 1977, teve poucos danos. A causa do acidente deve ser apurada pelo Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI).

Conforme Só Notícias já informou, no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) consta que a situação de aeronavegabilidade é normal e venceria em 2025.

