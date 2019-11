/ / Paysandu vende 19 mil ingressos para decidir a Copa Verde com Cuiabá nesta 4ª

Além de um Mangueirão cheio, que terá no mínimo 19 mil torcedores segundo última divulgação, o Paysandu ganhou um torcedor ilustre para a segunda partida da final da Copa Verde contra o Cuiabá em Belém. O sambista Dudu Nobre vestiu a camisa do time paraense e chamou os torcedores para o jogo decisivo. “Vamos lotar o Mangueirão. Valeu, valeu pessoal do Paysandu. Alô Papão da Curuzu, tamo junto!”, convidou o cantor.

Paysandu e Cuiabá voltam a jogar nesta quarta-feira, às 20h (horário de Mato Grosso) a final da Copa Verde. No primeiro jogo, disputado semana passada na Arena Pantanal, o Dourado perdeu por 1 a 0 e para conquistar o bicampeonato precisa ganhar por dois gols de diferença.

A diretoria do Paysandu faz promoção e já esgotou um lote de arquibancada com ingressos vendidos a R$ 30. A entrada mais barata ainda disponível custa R$ 40, também em lote promocional. A meia-entrada será concedida apenas para 1 mil estudantes devidamente cadastrados no site do clube.

No Cuiabá, o foco total é na reversão do resultado. O clube foi a Santa Catarina com time reserva e arrancou um empate contra o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O objetivo era poupar o elenco, desgastado fisicamente, para a partida. O único desfalque certo do Dourado é do lateral-direito Léo, expulso no primeiro jogo.