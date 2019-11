/ / Pastor de Guarantã do Norte morre em acidente em Nova Mutum

O acidente foi no início da noite da última sexta-feira, na BR-163, entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. A colisão envolveu um Hyundai HB20 branco, placas de Lucas, e um Renault Sandero vermelho, placas de Guarantã do Norte. A concessionária da rodovia confirmou que duas pessoas morreram. Elas foram identificadas como Sirlene Kaminski, de 52 anos, e Edmilson Pereira dos Santos, 44 anos.

Edmilson Pereira dos Santos era pastor da Igreja Internacional da Graça de Guarantã do Norte e havia se mudado para a cidade a apenas 4 meses.

No Renault Sandero estavam seis pessoas. O motorista, Edmilson Pereira, ficou preso às ferragens e acabou falecendo. Uma mulher que estava no banco de passageiros foi arremessada e também morreu no local. No banco de trás, estavam quatro pessoas, incluindo duas crianças, com idades entre 9 e 10 anos. Todas foram encaminhadas pela equipe da concessionária ao Hospital São Lucas.

No HB20 estava apenas o motorista. Ele também foi socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para a unidade médica. O estado atual de saúde dos feridos não foi confirmado. Os corpos das duas vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e deve apontar as causas do acidente.

O corpo de Sirlene Kaminski, de 52 anos, foi trasladado para a cidade de Juína, onde moram os familiares. O sepultamento ocorreu neste domingo, de manhã. Edmilson Pereira dos Santos, 44 anos foi sepultado em Jaciara.

