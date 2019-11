/ / Pagamento do Bolsa Família de novembro está disponível para saque

Programa vai atender 143.439 mil famílias em Mato Grosso e transferir R$ 24,7 milhões, com um valor médio de 172,27 por benefício.

O pagamento do Bolsa Família do mês de novembro começou nesta segunda-feira (18.11). De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Cidadania (MC) o Programa em Mato Grosso vai atender 143.439 mil famílias e transferir R$ 24,7 milhões, com um valor médio de 172,27 por benefício.

A superintendente de Benefícios, Programas e Projetos Socioassistenciais do Suas, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Cristina Caputi, enfatiza que com a liberação do pagamento aos beneficiários, o Estado conseguirá ter um incremento na economia local. “O Bolsa Família faz girar a roda da economia, com o dinheiro as famílias mantêm o mercado de consumo aquecido fomentando a economia e o comércio”, explica.

As famílias que recebem o benefício estão liberadas e conseguem realizar o saque. Para saber o dia do pagamento, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social, o NIS, impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar o dinheiro no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia - e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses. Para saber a data exata do pagamento, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social.

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O Programa tem como objetivo assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a conquista da cidadania pela população mais vulnerável à fome. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, como contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de Saúde e Educação.