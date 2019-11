/ / Ônibus com estudantes universitários tomba na MT-419 em Novo Mundo

Um ônibus com cerca de 30 pessoas tombou, no início da noite, na MT-419, a cerca de três quilômetros do centro de Novo Mundo (260 quilômetros de Sinop). Uma fonte da Polícia Militar do município informou, ao Só Notícias, que não houve feridos.

Ainda de acordo com o policial, o motorista do ônibus contou que trafegava sentido Guarantã do Norte, quando a barra de direção quebrou e houve o acidente. O veículo levava estudantes de Novo Mundo para Guarantã.

As causas do acidente ainda serão apuradas. A Polícia Militar de Novo Mundo informou que, por não ter vítimas, o tombamento não foi registrado em boletim de ocorrência.

Só Notícias/Herbert de Souza (foto: divulgação)