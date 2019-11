/ / Novos soldados da Polícia Militar começam a atuar nas ruas

Por Alecy Alves | Secom-MT

A partir desta semana, 119 novos soldados formados na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap) da Polícia Militar de Militar de Mato Grosso começam a atuar nas ruas de Cuiabá e Várzea Grande. Eles vão reforçar as ações de final de ano.

As atividades operacionais são desenvolvidas depois de quase 10 meses de formação em período integral. O curso totalizou 1.650 horas de aulas teóricas e práticas, divididas em 42 disciplinas, e assegurou aos participantes a certificação de graduados como ‘Tecnólogos em Segurança Pública’.

A colação de grau e solenidade de formatura foram realizadas na semana passada em Cuiabá. Os novos soldados e seus familiares foram recebidos no pátio do Comando Geral da PM pelo comandante geral, coronel Jonildo José de Assis, e outras autoridades civis e militares como o secretário adjunto Operacional da Segurança, coronel Victor Paulo Fortes, e o coronel Hélio Gaoto, da PM de Mato Grosso do Sul.

O comandante da PM, coronel Assis, observa que esses soldados já estavam atuando na PM, em atividades administrativas, enquanto aguardavam o início da formação. A partir de agora operaram em ‘estágio operacional supervisionado’ por três meses antes de serem classificados em unidades da PMMT.

Assis observa que para formar os novos policiais a PM contou com um esforço conjunto do Governo do Estado e dos militares e civis habilitados como professores do Esfap. Os professores, por exemplo, ministraram aulas como voluntários para permitir a realização do curso aos então alunos-soldados que desde a gestão passada aguardavam o ingresso na Esfap. Já o Governo assegurou os custos da manutenção dos alunos na escola.

“Zero 1”, como se denomina o primeiro colocado em cursos da PM, aos 34 anos Edgar Pessoa da Silva está realizando seu sonho de infância. Pessoa diz que sempre quis ingressar na Polícia Militar, mas não tinha como meta obter a melhor nota final entre os alunos, que foi de 9,6, apesar de estudar bastante.

Nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, antes de entrar na PM o soldado atuou no Exército Brasileiro por sete anos com carreira temporária. Depois, aprovado em concurso em Mato Grosso, serviu na PM em Rondonópolis como aluno soldado enquanto aguardava o início do curso de formação.

Soldado Pessoa recebem homenagem do comandante geral, coronel Assis, durante a solenidade de formatura( Sd Elias/PMMT)