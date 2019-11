/ / Nova Mutum tem acerto para empréstimo de jogadores de Inter, Grêmio e Atlético-MG, diz dirigente

Campeão estadual da Segunda Divisão, o Nova Mutum define esta semana os possíveis reforços do clube para a disputa do Campeonato Mato-grossense da Primeira Divisão de 2020. A estreia do time no Estadual será no dia 22 de janeiro, diante do Cuiabá, jogo marcado para Arena Pantanal.

Se planejando desde o fim do torneio de acesso, a equipe presidida por Nair Coimbra já contatou e conseguiu empréstimos de vários jogadores junto a grandes clubes do futebol brasileiro. Segundo o dirigente, a diretoria já obteve aval do Internacional, Grêmio, ambos do Rio Grande do Sul e Atlético Mineiro. Todos eles vão emprestar atletas que não serão aproveitados para a próxima temporada.

Contudo, Nair prefere não revelar nomes dos profissionais. “Ainda vamos definir quem pode vir para Nova Mutum. Já está tudo acertado com o Internacional, Grêmio e Atlético Mineiro”, disse.

Há também os jogadores que participaram da campanha do título da Segundona que irão continuar. Um dos destaques do inédito acesso foi o atacante Irapuã, que terminou como artilheiro da competição com oito gols anotados. O técnico Dema também está garantido para dar continuidade ao seu trabalho a frente do Mutum.

A pré-temporada está marcada para começar no próximo dia 1 de dezembro. Durante a preparação, a comissão técnica terá a oportunidade de testar a equipe em três jogos amistosos contra equipes das cidades de Sinop, Campo Novo do Parecis e o sub-19 do Cuiabá. A diretoria do Nova Mutum ainda negocia com Audax, clube da Primeira Divisão do futebol de São Paulo, para fazer parte da inauguração do estádio municipal. A obra está prevista para ser entregue até o dia 20 de dezembro.