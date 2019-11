/ / / Mais 119 soldados da Polícia Militar são formados em Mato Grosso

A Polícia Militar realizou, esta manhã, a cerimônia de colação de grau de 119 policiais que concluíram o 31 º Curso Formação de Soldados. A solenidade aconteceu no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá. O curso oferecido pela Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa da PM, por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, teve a duração de oito meses e carga horária de 1.650 hora-aula. Com a conclusão do curso, os policiais estão aptos para atuar nas ruas, reforçando ações de prevenção e combate à criminalidade no Estado.

O comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis, destacou a importância do ensino policial militar e o nível intelectual da tropa. “Essa formação faz a diferença, não se muda uma instituição sem educação; por isso investimos no ensino. Para fazer parte da nossa instituição é preciso ter curso superior, sim. Os senhores têm formação técnica profissional muito mais apurada do que um soldado de 25 anos atrás. Instruções e aulas com especialistas prepararam vocês muito bem para servir e proteger à população, isso é evolução institucional”, ressaltou.

A cerimônia de colação de grau dos soldados foi prestigiada por autoridades civis e militares e contou com a presença de familiares dos formandos. A PM também realizará hoje, às 19 horas, a tradicional solenidade de formatura dos policiais, no pátio do Comando Geral, na Capital.

Por: Só Noticias