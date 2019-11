/ / Jogos Abertos voltam a ser realizados em Mato Grosso

Evento que reúne seleções municipais da categoria adulta vai acontecer de 12 a 15/12. Prazo para inscrição das equipes é de 18/11 a 05/12.

Secel

Depois de cinco anos, a fase estadual dos Jogos Abertos volta a ser realizada em Mato Grosso. De 12 a 15 dezembro, seleções municipais com atletas de todas as idades irão reviver a emoção e as superações de participar da competição esportiva estadual. O evento promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e em parceria com os municípios, abre suas inscrições na segunda-feira (18.11).

Para o titular da Secel, Allan Kardec, o retorno dos Jogos Abertos ao calendário esportivo do Estado foi uma das prioridades da pasta porque o evento fomenta o esporte de participação e rendimento nos municípios.

“É com muita honra que o Governo junto com a Secel retoma a realização dos Jogos Abertos já no primeiro ano de gestão. Esses jogos reúnem a categoria adulta, a elite do esporte nos municípios, e não eram realizados há muito tempo, desde 2014. Voltar a promovê-lo, mesmo com poucos recursos, é realmente uma conquista que nos enche de orgulho”, enaltece.

A edição 2019 dos Jogos Abertos Mato-grossenses terá como sede a cidade de Cuiabá, com disputas nas modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei, nos naipes masculino e feminino. Não há idade limite para participação, desde que acima de 18 anos, e cada equipe pode ter no máximo três atletas de até 17 anos.

Cada município poderá participar com apenas uma equipe por modalidade e naipe. Para inscrever a(s) equipe(s), o município deve enviar um ofício de confirmação assinado pelo prefeito ao endereço eletrônico de e-mail desportoelazer@secel.mt.gov.br. Todos os documentos estão disponíveis no site www.esportes.mt.gov.br.

As inscrições são limitadas por modalidade, assim distribuídas: 32 equipes de futsal masculino, 16 de futsal feminino, 16 de basquete masculino, 08 de basquete feminino, 20 de vôlei masculino, 16 de vôlei feminino, 16 de handebol masculino e 16 de handebol feminino. Por isso, o preenchimento das vagas será feito por ordem de recebimento dos ofícios de confirmação, considerando data e horário.

O prazo para inscrição é de 18 novembro a 05 de dezembro, ou até que seja esgotado o quantitativo das vagas ofertadas.

Serviço:

Jogos Abertos Mato-grossenses

Período: 12 a 15/12

Prazo para inscrições: 18/11 a 05/12

Envio dos documentos preenchidos ao e-mail: desportoelazer@secel.mt.gov.br