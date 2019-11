/ / Investimentos em tecnologia são fundamentais para o setor elétrico

Em abertura de evento, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso fala sobre investimentos e o novo panorama da distribuição de energia

Em quatro anos, três equipamentos inéditos para a rede de distribuição de energia elétrica no Brasil foram desenvolvidos exclusivamente para Mato Grosso. Investimentos de aproximadamente R$ 50 milhões no total, o Compensador Síncrono Rotativo, a Subestação Móvel Fragmentada, e o Barramento Móvel foram pensados e desenvolvidos como alternativas para diminuir o tempo e a quantidade de vezes que os clientes da Energisa passam sem energia, tendo um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico do estado.

Exemplos como esse, de soluções que buscam a excelência no setor elétrico, pautam um dos principais eventos do segmento no Brasil que está acontecendo em Cuiabá hoje (6) e amanhã (7). O evento Circuito Nacional do Setor Elétrico (CINASE) viaja por diferentes estados do País com várias edições por ano. O objetivo é falar sobre experiências e inovações do setor, com palestras que trazem informações técnicas somadas com o conhecimento de cada estado onde o encontro é realizado.

Riberto José Barbanera, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso, foi o convidado para fazer a palestra de abertura do evento com um panorama da distribuição de energia elétrica em Mato Grosso e a importância da tecnologia para a melhoria da qualidade dos serviços. Segundo Riberto, os investimentos em tecnologia são cada vez mais relevante e necessário para o setor elétrico.

“Para acompanhar a evolução do mundo atual e a presença da tecnologia na vida das pessoas, o setor precisa estar à frente para suprir e permitir que toda essa inovação se transforme em realidade”, disse o diretor-presidente da Energisa durante sua apresentação.

Além do diretor-presidente da Energisa Mato Grosso, quatro gestores da empresa participarão de painéis para contribuir com o debate sobre a importância da tecnologia e inovação para o setor. “É fundamental a abertura desses espaços, fóruns e encontros para falarmos sobre o setor elétrico e engenharia embarcada nesse mercado. Poder trocar informações e ideias com diversos players é enriquecedor para construirmos juntos as melhores soluções para os clientes”, comentou Riberto.

O CINASE - Criado em 2010 pela Atitude Editorial, o CINASE é um evento técnico itinerante, composto por congresso e área de exposição, que objetiva discutir as principais técnicas e tecnologias do setor elétrico, desde a geração até a instalação elétrica final de baixa e média tensão.

A Energisa Mato Grosso é apoiadora do CINASE, que é organizado pela Editora Atitude Editorial e Revista O Setor Elétrico. A etapa de Cuiabá é a 37ª edição do evento e conta com a presença de aproximadamente dez especialistas do setor, profissionais de renomes nacionais e com a indústria, ministrando cerca de 40 palestras nos dois dias do evento .

Por C omunicação -