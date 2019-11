/ / Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de criança

O suspeito, de 62 anos, foi preso, ontem, em uma residência localizada no Camping Club, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 8 anos. Consta no boletim de ocorrência que homem teria passado a mão nas partes íntimas da garota. Uma testemunha disse à Polícia Militar que o suspeito estava trabalhando em um terreno e apareceu no local pedindo água para beber. Após dar a água, a testemunha saiu do imóvel e foi para casa de sua sogra, nas proximidades.

Posteriormente, a criança teria chegado no local, chorando muito, e relatado que o suspeito teria retornado para beber água e, quando percebeu que ela estava sozinha, passou a mão nela. A versão apresentada ainda esta sendo investigada pelas autoridades policiais.

Em outro caso, uma mulher, de 37 anos, registrou boletim de ocorrência, na delegacia de Polícia Civil informando que sofreu uma tentativa de estupro, enquanto andava, com seu bebê de 11 meses, de bicicleta, na região do Cidade Jardim em Sinop. Ela disse aos investigadores que foi abordada por um homem, em uma moto (marca e modelo não confirmados), dizendo palavras obscenas ao mesmo tempo, em que se masturbava. O suspeito ainda teria oferecido R$ 200 para levá-la para o ‘mato’.

Só Notícias/David Murba