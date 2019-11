/ / Homem é preso com 29 tabletes de maconha ao tentar embarcar na rodoviária

Policiais militares prenderam na segunda-feira (04.11) A.L.M.S.S. (20 anos) por tráfico de drogas, quando ele tentava embarcar em um ônibus com 29 tabletes de maconha escondidos na bagagem, na rodoviária de Cuiabá, no bairro Alvorada. Policiais militares prenderam na segunda-feira (04.11) A.L.M.S.S. (20 anos) por tráfico de drogas, quando ele tentava embarcar em um ônibus com 29 tabletes de maconha escondidos na bagagem, na rodoviária de Cuiabá, no bairro Alvorada.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais receberam informações de que um homem carregava uma mala de forma suspeita na rodoviária. Com a aproximação dos militares, o suspeito demonstrou nervosismo e foi abordado.

O homem contou ter pego a droga em Barra do Garças, porém, os militares encontraram comprovantes de embarque na cidade de Canarana, com destino a Dourados, em Mato Grosso do Sul.

Por Maricelle Lima Vieira | PMMT