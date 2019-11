/ / Guarantã do Norte gera 154 novas vagas de trabalho em outubro no ano já são 439

O município de Guarantã do Norte vem se consolidando como o maior gerador de novos postos de trabalho no extremo norte de Mato Grosso. Segundo dados do CAGED no mês de outubro o município gerou 154 novas vagas de trabalho com carteira assinada. No ano de 2019 de janeiro a outubro foram geradas 439 novas vagas de trabalho. Esse é o melhor resultado alcançado pelo município em toda sua história.

As principais funções que geraram o maior número de contratações nesse período de janeiro a outubro foram: Alimentador de linha de produção 110 vagas; Auxiliar de escritório em geral 30 vagas; professor de ensino superior 25 vagas; faxineiro 20 vagas, Almoxarife 17 vagas; vendedor do comercio varejista 17 vagas; vigilante 17 vagas; servente de obras 14 vagas; Açougueiro 14 vagas; desossador 14 vagas; retalhador de carnes 13 vagas, repositor de mercadorias 13 vagas; trabalhador agropecuário 12 vagas e pedreiro 11 vagas.

O prefeito Érico Stevan comentou o resultado. “Graças a Deus primeiramente e graças aos nossos empreendedores estamos superando todos os desafios e transformando nossa cidade num canteiro de oportunidades. Os empresários locais voltaram a acreditar na cidade e estão ampliando seus investimentos.

A cada dia novos investidores estão chegando. Tudo isso vai se somando aos esforços do poder público em cumprir seu papel de facilitar a vida do empreendedor desburocratizando e agilizando o sistema e realizando as ações que favorecem e animam os empreendedores. O CODIPI está em pleno funcionamento trabalhando e dando oportunidade a quem quer implantar sua empresa no distrito industrial. Nossa adesão ao Programa Cidade Empreendedora do SEBRAE tem nos ajudado muito, a parceria com a associação comercial é muito importante nesse processo. Temos muito ainda por fazer, Guarantã é a cidade do futuro, que empreender aqui não vai se arrepender. Vai se arrepender sim aquele que deixar passar as oportunidades que estão ai. Nossa economia está em crescimento e vai crescer muito mais.” Comentou o prefeito Érico.





Assessoria