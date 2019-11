/ / Grêmio e Flamengo farão duelo dos melhores ataques do Brasileirão

Grêmio e Flamengo, domingo, às 17 horas, em Porto Alegre, promete muita emoção aos torcedores. Além de marcar o reencontro da semifinal da Libertadores, o jogo vai reunir os dois principais ataques do Campeonato Brasileiro. O confronto entre, domingo, às 17 horas, em Porto Alegre, promete muita emoção aos torcedores. Além de marcar o reencontro da semifinal da Libertadores, o jogo vai reunir os dois principais ataques do

O Flamengo lidera com folga a lista ofensiva da competição. Primeira na classificação, a equipe carioca marcou 72 gols em 33 partidas – média de 2,18. Já o Grêmio – quarto colocado – soma 55 gols em 32 apresentações, com uma média de 1,71.

Entre os atletas, os dois principais artilheiros do Campeonato Brasileiro vestem a camisa do Flamengo. Gabriel tem 21 gols, enquanto Bruno Henrique já marcou 18. No Grêmio, o principal goleador é Everton Cebolinha, com dez tentos.

Por: Gazeta esportiva