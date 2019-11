/ / Gabarito oficial do Enem será divulgado na quarta (13)

Estudantes podem conferir as respostas das duas provas do exame pelo portal do Inep ou pelo aplicativo. Nota final será divulgada em janeiro

Karla Dunder, do R7

Os estudantes que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) poderão conferir as respostas do gabarito oficial a partir de quarta-feira (13). O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibilizará o gabarito e os cadernos de





O Enem foi realizado nos domingos 3 e 10 de novembro e os candidatos tiveram dois dias com 90 questões de múltipla escolha em cada. No primeiro, foram 45 sobre linguagens, códigos e suas tecnologias e 45 sobre ciências humanas e suas tecnologias, além da redação sobre "Democratização do acesso ao cinema no Brasil". No segundo dia, foram 45 sobre ciências da natureza e 45 sobre matemática.