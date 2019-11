/ / Fluminense vence CSA, deixa o Z4 do Brasileirão e afunda o Cruzeiro

O Fluminense saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, ao vencer por 1 a 0 o CSA, em Maceió. Com o resultado, os tricolores chegaram a 38 pontos e recolocaram o Cruzeiro na degola. Já os alagoanos, com 29, praticamente não tem chance de permanecer na Série A.

Após a igualdade no primeiro tempo, o Fluminense marcou logo no início da etapa final, com Yony González. O CSA criou pouco no ataque durante os 90 minutos e viu os visitantes desperdiçaram várias chances de ampliar a vantagem.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Palmeiras, no Maracanã, nesta quinta-feira. No mesmo dia, o CSA vai enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão.

Gazeta Esportiva (foto: Maílson Santana/assessoria/arquivo)