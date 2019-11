/ / Fiscalização dos Creas Mato Grosso e Tocantins realizam intercambio de ações em “Propriedades Rurais” de MT

Agentes fiscais do Regional de Mato Grosso e do estado de Tocantins promoveram intercambio de ações fiscais de 18 a 22 de novembro nos cultivos, armazenagem agrícola, manutenção industrial de “ propriedades rurais” dos municípios de Campo Verde, Planalto da Serra e Paranatinga. Agentes fiscais do Regional de Mato Grosso e do estado de Tocantins promoveram intercambio de ações fiscais de 18 a 22 de novembro nos cultivos, armazenagem agrícola, manutenção industrial de “ propriedades rurais” dos municípios de Campo Verde, Planalto da Serra e Paranatinga.

“ Participaram das ações seis fiscais do Crea-MT e cinco do Crea-TO, divididos em três equipes, ou seja, um município para cada equipe. Dessa forma os agentes do Estado de Tocantins podem observar como nós do Crea Mato Grosso realizamos as abordagens durante os trabalhos, a exemplo da exigência das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) pelos serviços prestados, bem como a existência de construções civis nas propriedades rurais, além de atender denúncias registradas na Ouvidoria do Crea-MT”, detalhou o gerente de fiscalização do Crea Mato Grosso, Jakson Paulo da Conceição.

Ao avaliar a troca de experiência com o Regional Mato-grossense, o gerente de Fiscalização do Crea Tocantins eng. civil Orival Costa Junior agradeceu a parceria com o Crea-MT, considerando importante esse intercâmbio de informações para melhorar o desempenho nas ações, e nas informações colhidas "in loco" de forma prática e direta, utilizando tablets para agilidade, ferramenta adotadas pelo Crea-TO, sentindo falta do GPS pois os agentes que atuam no campo necessitam. "Agradecemos ao presidente do Crea Mato Grosso, João Pedro Valente e a equipe de fiscalização desse Regional pela oportunidade que veio ao encontro do Crea Tocantins", detalhou o gerente de Fiscalização do Crea-TO.

" A ação fiscal do mês de novembro conta com 28 fiscais lotados na sede Cuiabá e nas inspetorias espalhadas por Mato Grosso. O objetivo do Crea-MT é coibir o exercício ilegal da profissão e garantir que as atividades da engenharia sejam executadas por profissionais e averiguar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ", detalhou o presidente do Crea-MT, João Pedro Valente.

Já o gerente de fiscalização do Crea Mato Grosso, Jakson Paulo da Conceição, durante as ações fiscalizatórias serão verificados a efetiva participação de profissionais legalmente habilitados em obras e serviços relacionados a Engenharia, Agronomia, Geografia, Meteorologia, Civil, Mecânica, Industrial, Geologia, Minas, e demais áreas registradas junto ao Crea-MT. Esse trabalho visa garantir a segurança da sociedade, verificando se os trabalhos técnicos estão sendo prestados por profissionais devidamente habilitados junto ao órgão.

Cidades fiscalizadas durante o mês de novembro:

Nova Brasilândia, Campo Verde, Planalto da Serra, Conquista D’ Oeste, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Xavantina, Água Boa, Canarana, Dom Aquino, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara, Fátima de São Lourenço.