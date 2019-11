/ / Engenheira morre com tiro na cabeça

Uma jovem morreu na madrugada deste sábado (9) ao ser atingida por um tiro na cabeça dentro de uma caminhonete em Sorriso, a 420 km de Cuiabá.

Segundo informações da Polícia Civil e da Polícia Militar, Julia Barbosa de Souza, de 28 anos, era passageira da caminhonete dirigida pelo namorado dela. Ela era engenheira agrônoma.

O casal teria sido perseguido depois de ultrapassar outra caminhonete. Quando foi ultrapassado, o motorista desse veículo teria ficado irritado. Ele buzinou diversas vezes e queria que o casal parasse o veículo.

Eles foram perseguidos pelo motorista até que, em determinado momento, o suspeito sacou uma arma e disparou. O tiro atingiu a cabeça da vítima.

O namorado da jovem socorreu a vítima até um hospital e a polícia foi chamada.

Julia seria moradora de Cornélio Procópio, no Paraná, e estava passando uns dias em Sorriso. Julia e o namorado passavam pela Avenida Natalino Brescansin, por volta de 3h, quando o crime ocorreu.

Ela não resistiu e morreu na unidade de saúde. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e não há informações sobre o velório da vítima.

O delegado da Polícia Civil, Nilson Farias, solicitou exames periciais e de necrópsia na vítima.

Após efetuar o disparo, o suspeito fugiu em direção a uma rodovia estadual, a MT-242.

Veículo foi encontrado abandonado -- Foto: Divulgação

Na manhã deste domingo, o veículo foi localizado pela Policia Militar em uma região de mata, próximo ao Bairro Rota do Sol. O veículo com placas de Santa Carmem, a 493 km de Cuiabá, não tem registro de roubo ou furto e está com a documentação em dia.

A polícia continua com a investigação e não divulgou o nome do suspeito. Até a publicação desta reportagem ele não havia sido preso.



Fonte: G1 MT