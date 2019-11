/ / ENCONTRO REGIONAL DO DEM MULHER TEVE COMO DESTAQUE PRÉ-CANDIDATA DE GUARANTÃ DO NORTE

No último sábado (09/11), aconteceu em Sinop o Encontro Regional das Mulheres Democratas. O evento contou com a participação de mais de oitenta lideranças femininas Democratas da região, dentre elas, Prefeita Terezinha (Nova Santa Helena), *Vereadoras Dóris (Colíder) e Paula (Santa Carmem). Muitos homens, também fizeram questão de prestigiar o evento, tais como o Deputado Dilmar Dal Bosco que incentivou e abraçou a causa: "Este projeto tem objetivo a médio e longo prazo de que nas próximas eleições o número de mulheres não fique restrito a cota de 30%”.

A Presidente do DEM MULHER Ester Ferreira (Tangará da Serra) destacou a importância da Mulheres no cenário eleitoral, bem como os impasses para que se aproximem da política.





A grande surpresa, veio da Vice-presidente do DEM MULHER, Rejane Moreira (Guarantã do Norte) que conquistou o público com sua simpatia e desenvoltura. Com o tema Empoderamento Feminino, trouxe os avanços nas conquistas femininas, e o reflexo das dificuldades devido a falta de tempo para se dedicar à vida pública: “A tripla jornada que as mulheres enfrentam diariamente impede que ela vá para militância. Mesmo assim estamos conquistando nosso espaço, pois atualmente o número de mulheres na política em Mato Grosso, é de apenas 12%, desde o Congresso Federal, Assembleias, Prefeituras e Câmaras.





Entretanto, o Nortão já possui uma ótima representação feminina, a exemplo as Prefeitas de Sinop, Juara, Carlinda, Nova Santa Helena e Nova Monte Verde", salientou Rejane.

A Guarantaense já é cotada para ocupar uma das cadeiras da Câmara Municipal, e quando questionada sobre essa possibilidade, respondeu que no momento o foco é sua vida empresarial, contudo, está a disposição do Partido tanto a nível Municipal, quanto Estadual, afinal, precisamos aumentar o índice de Mulheres no Poder.





O próximo encontro regional do DEM MULHER acontecerá em Tangara da Serra (16/11), e na sequência, dia 22 de novembro, haverá o Seminário Estadual do DEM MULHER na Capital Cuiabá, reunindo lideranças Democratas de todo Estado.

Da Assessoria