/ / Em Guarantã do Norte casal é preso por comprar gado com cheque sem fundo de R$ 2 milhões

De acordo com a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf), as investigações apontaram que Evandro ganhava a confiança dos produtores da região e após negociava a compra de gado. O suspeito chegou a comprar cerca de 500 cabeças de gado em diversas propriedades da região do Araguaia, incluindo municípios de Goiás.

Evandro pagava os produtores com cheques pré-datados para 30 e 60 dias, que eram emitidos por Marcela. Os animais já eram entregues no ato do negócio. O produtor rural já emitia os documentos e a nota fiscal e entregava ao suspeito.