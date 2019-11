/ / CPTEC emite alerta de vendaval e granizo para 66 cidades de MT

O fim de semana dos cuiabanos será de chuva e forte calor, assim como nos dias anteriores. Há alerta de tempestades, rádios, vendaval e até chuva de granizo para 66 cidades do estado.

Conforme o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), para esta sexta-feira (8) a mínima deve ficar em 24°C e máxima de 36º C.





Já o sábado (9) terá mínima de 26°C e máxima de 36°C. No domingo (10), os termômetros devem marcar entre 24°C e 34°C. A chance de chuva é de 80% todos os dias.





Em Sinop (500 Km ao Norte) a temperatura fica entre 21°C e 37°C. Chove no fim de semana.





Já em Cáceres (255 km a Oeste), os termômetros marcam entre 23°C e 40°C. Também deve chover nos próximos 3 dias.

Rondonópolis (215 km ao Sul) deve ter temperaturas entre 24°C e 35°C. Também chove todos os dias.





O CPTEC aponta que a partir de hoje pode chover granizo, ter vendavais e raios nas seguintes cidades:





Acorizal

Alto Araguaia

Alto Garças

Alto Paraguai

Alto Taquari

Araguaiana

Araguainha

Araputanga

Arenápolis

Barão de Melgaço

Barra do Bugres

Barra do Garças

Cáceres

Campos de Júlio

Campo Verde

Chapada dos Guimarães

Conquista D'Oeste

Cuiabá

Curvelândia

Denise

Dom Aquino

Figueirópolis D'Oeste

General Carneiro

Glória D'Oeste

Guiratinga

Indiavaí

Itiquira

Jaciara

Jangada

Jauru

Juscimeira

Lambari D'Oeste

Mirassol D'Oeste

Nobres

Nortelândia

Nossa Senhora do Livramento

Nova Brasilândia

Nova Lacerda

Nova Marilândia

Nova Olímpia

Pedra Preta

Poconé

Pontal do Araguaia

Ponte Branca

Pontes e Lacerda

Porto Esperidião

Porto Estrela

Poxoréo

Primavera do Leste

Reserva do Cabaçal

Ribeirãozinho

Rio Branco

Rondonópolis

Rosário Oeste

Salto do Céu

Santo Afonso

Santo Antônio do Leverger

São José do Povo

São José dos Quatro Marcos

São Pedro da Cipa

Tangará da Serra

Tesouro

Torixoréu

Vale de São Domingos

Várzea Grande

Vila Bela da Santíssima Trindade

Por Jessica Bachega