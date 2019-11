/ / Cotado para ser titular diante do Fortaleza, Luan Peres valoriza Santos na fase de grupos da Libertadores 2020 e mira vice-campeonato da Série A

Com 68 pontos e na segunda posição do Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo pela competição nacional nesta quinta-feira, às 20h, diante do Fortaleza no estádio Castelão. Para o duelo, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.





Para a vaga de Gustavo Henrique, um dos principais candidatos é o zagueiro Luan Peres. O defensor ressalta a dificuldade que o Peixe encontrará na partida No nordeste, pois o Fortaleza não perde há três jogos. “Eles possuem um bom time e são fortes, principalmente jogando em casa. Acho que para saírmos de lá vitoriosos, precisamos manter o nível de atuação que tivemos nas últimas rodadas. Estou numa expectativa muito grande de ter mais uma oportunidade como titular e pretendo manter o nível que tive em outros jogos que defendi o Santos”, declarou o camisa 14.





Mesmo com quatro rodadas ainda a serem disputadas, o Santos já garantiu classificação para a fase de grupos da Libertadores 2020. Na opinião de Luan Peres, esse ótimo desempenho comprova a bela campanha santista na Série A. “Nosso trabalho vem sendo muito bem feito durante o Brasileirão. Acredito ser campanha de campeão, porém, neste ano, o Flamengo viveu um momento especial. É muito gratificante já estar na fase de grupos da Libertadores com tantas rodadas de antecedência”, ressaltou o versátil jogador, que já foi escalado também como lateral-esquerdo por Sampaoli.





A vaga na fase de grupos da Libertadores já está garantida, entretanto, o Santos quer mais. O time almeja terminar o Brasileirão na vice-liderança. Um dos marcos para isso é o bom momento do sistema defensivo do Peixe. O alvinegro praiano sofreu 30 gols em 34 rodadas na Série A, média inferior a um gol por jogo. “Existe um equilíbrio grande do nosso time, ofensivamente e defensivamente. Temos zagueiros de muita qualidade e independente de quem joga, o nível é sempre alto. Estamos todos focados em fechar o ano com esse vice-campeonato. Lógico que gostaríamos de ser campeões, mas sobrou esse objetivo agora para nós e é nele que estamos focados. A briga, principalmente com o Palmeiras, promete ser grande até a última rodada”, finalizou Luan Peres.







Fotos: Ivam Storti/Santos

Assessor de Imprensa