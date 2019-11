/ / Concessionárias da Aegea MT levam espetáculo teatral sobre a importância do meio ambiente para alunos da rede pública de Guarantã do Norte

Iniciativa beneficiou mais de dois mil estudantes





O espetáculo infantil, Cristalino e sua Turma no Mundo Encanado, é realizado pela Aegea MT e faz parte do Programa Saúde Nota 10, que já levou para escolas públicas palestras e orientações ambientais. Nessa semana cerca de 2.500 estudantes se divertiram com as lições do Peixinho Cristalino e sua turma, que aborda sobre a importância da água e esgoto tratados para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. A peça foi apresentada de forma leve e divertida, com uma linguagem bem-humorada e dinâmica para assim encantar os alunos. O intuito é despertar a consciência de que o equilíbrio ambiental depende diretamente da postura que cada indivíduo tem em relação à natureza.





Durante toda semana, alunos e professores das Escolas Municipais Mundo Encantado da Criança, Castro Alves, Beija-Flor, Manoel Bandeira, Matilde Altenhofen e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e Creche Irmã Dulce foram beneficiadas com as apresentações teatrais. A ação foi incentivada pelas concessionárias: Águas de Guarantã, Águas de Matupá, Águas de Peixoto de Azevedo, Águas de Carlinda, Águas de Marcelândia e Águas de União do Sul .





Encenada pelo grupo de Teatro Faces, o espetáculo de bonecos apresenta os problemas causados ao meio ambiente pelo acúmulo de lixo nos rios, córregos e como cada um pode fazer a sua parte para contribuir para a conservação da água do planeta. Os estudantes ficam atentos às lições do peixinho Cristalino, que incentiva os alunos a refletirem sobre o meio ambiente e a importância do saneamento com a magia do teatro.





A diretora da APAE de Guarantã do Norte, Rose Sala, agradeceu a parceria junto à concessionária Águas de Guarantã em proporcionar um dia diferente e totalmente lúdico aos alunos. “Apresentação bastante dinâmica e que envolveu os alunos com o foco principal que é a água e a preservação dos rios. Os estudantes auxiliam no processo de reeducação junto as pais, amigos e familiares com uma postura mais sustentável e isso é fantástico”, frisou





A ação educativa é realizada, pelas concessionárias administradas pela Aegea MT em 24 municípios do estado por meio de uma parceria entre as concessionárias e a Secretaria Municipal de Educação.





A coordenadora dos projetos socioambientais da Aegea MT.PA, Hélida Parente, ressalta que as concessionárias realizam ações junto aos alunos de forma contínua para enfatizar a importância do saneamento básico e cuidados com o meio ambiente. “É importante abordar temas que levem as pessoas a pensarem e mudarem suas ações diárias para que possamos ter um futuro sustentável. O nosso foco é com as crianças, pois elas irão disseminar as informações junto aos familiares, vizinhos e amigos”, pontuou





