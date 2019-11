/ / Com histórico recente positivo, Patric demonstra confiança para o seu clássico de número 15 diante do Cruzeiro

Após um momento de turbulência, o Atlético Mineiro reencontrou o caminho da vitória na última quarta-feira, quando superou, no estádio Mineirão, o Goiás por 2x0. Com o resultado, o Galo abriu seis pontos do primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Botafogo.



Presente nos 90 minutos no sucesso diante do Goiás, o lateral-direito Patric valorizou o resultado contra o esmeraldino. “Nosso time voltou a crescer num momento importante da competição. Já havíamos conquistado um resultado importante, fora de casa, contra o Fortaleza e agora, diante do Goiás, soubemos neutralizar bem as peças ofensivas deles, não sofremos gol, o que para mim como defensor é sempre importante, e tivemos eficiência no ataque. Além disso, a massa atleticana jogou junto com a gente e nos deu forças para buscarmos a vitória”, comentou o camisa 2.



Vinculado desde 2011 ao Atlético Mineiro, Patric se prepara para mais um clássico. No próximo domingo, às 16h, o Galo irá medir forças contra o Cruzeiro no estádio Mineirão. Será a décima quinta vez que o lateral vai encarar o maior rival atleticano. Nos últimos dois confrontos de Patric contra a Raposa, o Atlético Mineiro venceu os duelos com direito a um golaço do lateral-direito em partida válida pela Copa do Brasil. “Clássico é sempre um jogo muito especial. A rivalidade é grande entre o Galo e o Cruzeiro. Estamos com cinco pontos na frente deles e vencendo a partida nos afastaremos bem do Z-4. Nos últimos jogos contra eles tive a oportunidade de vencer e, inclusive, marcar um gol. Farei de tudo no domingo para tentar repetir este feito”, finalizou Patric, que diante do Fortaleza chegou a marca de 40 gols anotados na carreira.

Fotos: Bruno Cantini/Atlético Mineiro

