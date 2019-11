/ / Câmara de Vereadores de Guarantã do Norte Regulamenta Le de transporte por aplicativo

Segundo a Vereadora Kátia Brambilla, o município de Guarantã do Norte, cresceu e o transporte por aplicativo é mais uma opção para o usuário, “A maioria dos municípios do Porte de Guarantã do Norte, já tem essa alternativa de transporte, nosso município vem crescendo e com isso a maioria dos destinos que temos de ir esta ficando cada vez mais longe e por este motivo, a importância de mais uma alternativa de transporte”, frisou a Vereadora.