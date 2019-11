/ / Barbudo deve esperar até março para definir saída do PSL e seguir Bolsonaro no Aliança

O deputado federal e presidente do PSL em Mato Grosso, Nelson Barbudo, confirmou desembarque do PSL para criar o partido Aliança pelo Brasil, acompanhando o presidente. “Como não poderia deixar de ser, Nelson Barbudo também fará parte, junto com o presidente Jair Bolsonaro, deste partido. Nós temos que aguardar, então, se até março ele for criado para que nós possamos fazer a nossa filiação. Quero deixar aqui um compromisso que, se o presidente Bolsonaro realmente fundar o Aliança pelo Brasil e [o partido] for homologado e protocolado, nós iremos segui-lo com certeza, porque começamos juntos e seguiremos juntos”, garantiu, no lançamento do novo, partido, há poucos dias.

A tendência é que Barbudo assuma a presidência do Aliança em Mato Grosso.

A declaração faz parte do esforço para recuperar a imagem de Barbudo, que foi questionada quando ele ficou ao lado do presidente do PSL, Luciano Bivar, na briga que o deputado pernambucano teve com Bolsonaro. Nas redes sociais, principal plataforma de comunicação de Barbudo, eleitores reclamaram da sua postura em relação ao presidente.

Apesar de já ter anunciado que sai do PSL, nada no ex-partido de Bolsonaro muda em Mato Grosso. Conforme Só Notícias já informou, o secretário-geral do partido, Carlos Hayashida, disse que enquanto não receber nenhum pedido formal, todos continham sendo integrantes e que a tendência é de o PSL continuar apoiando Bolsonaro.