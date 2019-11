/ / Bandidos rendem motoristas em Guarantã do Norte e roubam carretas carregadas com combustíveis

Os motoristas de duas carretas carregadas com combustíveis foram rendidos por ao menos cinco homens aramados, na região da comunidade Linha 38, às margens da BR-163, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), neste final de semana. Não consta no documento policial o valor das duas cargas e dos veículos .

Os motoristas que não ficaram feridos e foram localizados horas depois do crime. Um dos condutores contou aos policiais que foi abordado por dois homens armados aparentemente com revólver e pistola. Eles pediram para que entrasse na cabine da carreta do colega de profissão, que havia saído para ir ao banheiro.

Quando ele retornou encontrou o motorista e os dois bandidos no seu caminhão. Eles teriam afirmado que queriam apenas levar a carga de combustível. Em seguida, os suspeitos colocaram os dois motoristas em um VW Golf branco e foram levados até uma região conhecida como Cachoeirinha.

Um dos suspeitos ficou no local com os dois condutores das 23h às 21h do dia seguinte quando foram liberados. O bandido mandou que eles esperassem ao menos 30 minutos para saírem do local.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, as carretas não foram encontradas e ninguém foi preso.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: Só Notícias/arquivo)